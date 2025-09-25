La musica non cambia: anche quest'anno Conte deve districarsi tra gli infortuni Amir Rrahmani tornerà col Milan dopo il problema muscolare, ma si ferma Buongiorno

Antonio Conte deve districarsi tra un infortunio e l'altro: la speranza è che almeno in questa stagione i problemi fisici potessero dare tregua al Napoli, ma almeno per ora è così. L'ultimo a fermarsi è stato il difensore Alessandro Buongiorno: per lui problema all'adduttore della coscia sinistra. Non si tratta di un problema grave, ma l'ex Torino salterà sicuramente le prossime tre partite - contro Milan, Sporting in Champions, e Genoa, per tentare il recupero dopo la sosta. I tempi stimati sono di circa 20 giorni. Conte, però, domenica a San Siro contro il Milan ritroverà Amir Rrahmani.

L'altro difensore centrale ha smaltito il problema muscolare accusato in nazionale ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Con lui al centro della difesa ci sarà Juan Jesus, che Conte dovrebbe preferire a Beukema. Non è escluso che l'allenatore possa fare qualche altro cambio, considerando l'impegno europeo a stretto giro, ma giocatori come De Bruyne, McTominay, Anguissa e Hojlund sembrano intoccabili. Difficile rinunciare anche a Spinazzola, ormai di fatto nuovo titolare a sinistra, che sembra tornato ai livelli dell'Europeo, prima dell'infortunio al tendine d'Achille.