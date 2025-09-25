"Again", il film sullo scudetto conquista subito i tifosi del Napoli Successo nella prima serata di proiezione del racconto del quarto tricolore azzurro

Il debutto di “AG4IN” sul grande schermo, il film dedicato al quarto scudetto del Napoli, ha registrato un grande successo, con le sale cinematografiche gremite per una giornata di proiezioni a ciclo continuo. Cinque cinema cittadini hanno deciso di includere nella loro programmazione il documentario prodotto da Filmauro e diretto da Giuseppe Marco Albano, che ha raggiunto non solo oltre trenta sale in tutta la Campania, ma anche altre regioni d’Italia, dal nord al sud. I commenti degli spettatori sono stati unanimi nel sottolineare l’effetto positivo della produzione.