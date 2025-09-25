Il debutto di “AG4IN” sul grande schermo, il film dedicato al quarto scudetto del Napoli, ha registrato un grande successo, con le sale cinematografiche gremite per una giornata di proiezioni a ciclo continuo. Cinque cinema cittadini hanno deciso di includere nella loro programmazione il documentario prodotto da Filmauro e diretto da Giuseppe Marco Albano, che ha raggiunto non solo oltre trenta sale in tutta la Campania, ma anche altre regioni d’Italia, dal nord al sud. I commenti degli spettatori sono stati unanimi nel sottolineare l’effetto positivo della produzione.
"Again", il film sullo scudetto conquista subito i tifosi del Napoli
Successo nella prima serata di proiezione del racconto del quarto tricolore azzurro
Napoli.