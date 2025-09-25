Chiffi dirige Milan-Napoli: occhi puntati sull'arbitro dopo le polemiche Scelto il direttore di gara del "Meazza" dopo le polemiche per la direzione di gara col Pisa

Da una difesa all'altra: anche a Milano, domenica sera contro la squadra rossonera, Antonio Conte dovrà cambiare la retroguardia. Questa volta non ci sarà l'infortunato Buongiorno, che salterà tre partite. Torna, però, Rrahmani, che si riprenderà il posto da titolare. Al suo fianco uno tra Beukema e Juan Jesus, con l'esperto difensore brasiliano favorito. All'orizzonte, dopo il big match di San Siro, c'è la Champions League. Mercoledì al "Maradona" arriverà lo Sporting, e Conte potrebbe fare qualche altra rotazione.

Difficile togliere Spinazzola, tra gli azzurri più in forma, ma potrebbe toccare a Olivera, che di fatto ha perso il posto da titolare. Grande attesa, inoltre, per il duello tra i due fuoriclasse del centrocampo, Modric e De Bruyne. L'azzurro ha voglia di rimettersi in mostra dopo la sostituzione lampo contro il Manchester City e la prova non convincente contro il Pisa. Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Milan-Napoli, gara in programma domenica sera al Meazza. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Marini al Var con Doveri che invece sarà Avar. C'è grande attenzione sull'arbitraggio della sfida di San Siro dopo le tante polemiche che ci sono state per Napoli-Pisa di lunedì al Maradona.