IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La favola mancata Il film sul quarto scudetto è deludente, eppure avrebbe dovuto raccontare un'impresa formidabile...

Tanto entusiasmo a Napoli per la prima nazionale del film sul quarto scudetto della squadra azzurra, AG4IN, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto dalla Filmauro. In sala 3 del Metropolitan molti tifosi vip, amici del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis, oltre alla squadra e allo staff tecnico, Antonio Conte in testa. Proiezione - lo dico subito - del tutto deludente, con quel suo tono più documentaristico che sognante (come invece si converrebbe a un film così) e testi assolutamente banali. Sembrava il racconto televisivo di un evento sportivo di SKY, piuttosto che la favola imperdibile di un evento (anche cinematografico) straordinario.