Ag4in vince ancora al box office: ottimi numeri per il secondo giorno

Il Napoli continua a trionfare, questa volta anche sul grande schermo. Secondo quanto riportato da Cineguru, il film "Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli" ha mantenuto la vetta della classifica dopo l'ottimo debutto di mercoledì. Nella giornata di ieri ha registrato un incasso di 154.917 euro, con una media di 1.076 euro per sala in 144 cinema.
Le presenze sono state 13.912, portando il totale degli incassi a 328.267 euro nei primi due giorni di programmazione. Numeri eccellenti per questa pellicola, che celebra lo storico quarto scudetto conquistato dagli azzurri con Antonio Conte come allenatore il 23 maggio 2025. La vittoria decisiva per 2-0 contro il Cagliari al Maradona è il fulcro della narrazione, accendendo la passione dei tifosi anche al cinema.