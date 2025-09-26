Per Conte due buone notizie in vista di Milan-Napoli

Domenica sera gli azzurri saranno impegnati nel posticipo delle 20.45 al "Meazza"

per conte due buone notizie in vista di milan napoli
Napoli.  

Ottime notizie per Conte in vista della delicata trasferta di domenica sera a Milano: due importanti rientri in difesa. Dopo aver saltato le sfide contro Fiorentina, Manchester City e Pisa a causa dei postumi di un infortunio muscolare rimediato con il Kosovo, Rrahmani tornerà finalmente a disposizione, pronto a guidare la retroguardia.

Anche Mazzocchi è sulla via del recupero, dopo aver saltato l'ultimo match contro il Pisa per un affaticamento muscolare. Entrambi i giocatori saranno presenti al Meazza, con Rrahmani destinato a ritrovare un posto da titolare.
 

Ultime Notizie