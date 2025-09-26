per conte due buone notizie in vista di milan napoli

Ottime notizie per Conte in vista della delicata trasferta di domenica sera a Milano: due importanti rientri in difesa. Dopo aver saltato le sfide contro Fiorentina, Manchester City e Pisa a causa dei postumi di un infortunio muscolare rimediato con il Kosovo, Rrahmani tornerà finalmente a disposizione, pronto a guidare la retroguardia.
Anche Mazzocchi è sulla via del recupero, dopo aver saltato l'ultimo match contro il Pisa per un affaticamento muscolare. Entrambi i giocatori saranno presenti al Meazza, con Rrahmani destinato a ritrovare un posto da titolare.