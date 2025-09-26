Milan-Napoli è anche la sfida tra i giganti del centrocampo De Bruyne e Modric sono arrivati per arricchire la Serie A e stanno mantenendo le aspettatbive

Le famigerate luci a San Siro si accenderanno domenica sera, quando alle 20.45 Milan e Napoli si sfideranno per il primo virtuale match scudetto della stagione. Classifica troppo acerba per fare previsioni, ma gli azzurri sono primi da soli a punteggio pieno e i rossoneri sono lanciati da tre vittorie di fila dopo la sconfitta al debutto e una porta inviolata dopo quattro partite, inclusa la Coppa Italia. L'assenza degli impegni europei sulla carta mette il Milan nelle stesse condizioni favorevoli del Napoli della scorsa stagione, ma sarà il campo a dare una prima reale proiezione.

Di certo quella di domenica sarà la sfida tra due giganti del centrocampo: Modric e De Bruyne sono arrivati ad arricchire la Serie A e stanno mantenendo le aspettative: il croato ha preso in mano il Milan, mentre il belga, anche se a sprazzi, illumina il gioco del Napoli. E non sarà solo De Bruyne tra i protagonisti della partita: Conte penserà a qualche cambio in vista della Champions mercoledì con lo Sporting, ma senza rinunciare agli uomini migliori: tra questi Leonardo Spinazzola, uomo chiave di questo inizio di stagione e diventato ormai titolare della squadra azzurra.