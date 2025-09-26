Allarme difesa per Conte: Rrahmani non ancora certo del recupero da titolare Senza Buongiorno infortunato, il Napoli potrebbe giocare in casa del Milan senza i due titolari

È la difesa a tenere in apprensione Antonio Conte: l'allenatore del Napoli dovrà rinunciare all'infortunato Buongiorno, ma conta sul rientro di Rrahmani dal primo minuto. Tuttavia, da Castel Volturno non arrivano notizie pienamente incoraggianti: il kosovaro, reduce da una lesione muscolare rimediata con la sua nazionale a inizio mese, non è ancora certo del pieno recupero. Nessun rischio per la convocazione, ma a Conte interessa il posto da titolare: si deciderà domani, quando l'allenatore in conferenza stampa dovrebbe dare le ultime sul recupero del difensore.

Beukema e Juan Jesus sono i candidati per sostituire Buongiorno, con il brasiliano favorito. Ovviamente, senza Rrahmani le scelte saranno praticamente obbligate: con Marianucci destinato alla panchina, sarà Beukema a sostituire il Kosovaro e a fare coppia con Juan Jesus. Conte, però, potrà fare affidamento sul ritrovato Spinazzola, magari come arma in corso. Olivera, infatti, che ha più attitudini difensive, potrebbe partire dal primo minuto, ma dipenderà anche dalle scelte di Allegri, che è tentato dal lanciare il recuperato Leao subito titolare.