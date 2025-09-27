Conte: "Milan-Napoli big match, ma presto per parlare di scudetto" Il tecnico azzurro: "Carica emotiva molto forte, serve grande gara"

"E' solo la quinta partita, è molto affrettato dare giudizi. C'è ancora una stagione da giocare, solo il tempo dirà come si evolve il campionato. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan". Così l'allenatore del Napoli Antonio Conte nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan a San Siro. "Noi l'anno scorso siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti, a tenere sempre botta. Abbiamo perso punti magari con squadre che lottavano per altri obiettivi, si trattava di prendere dei punti e quando fai queste partite in palcoscenici come San Siro è importante rispondere con una bella prestazione", ha aggiunto. "Io non mi permetto di dare per favorito a nessuno, ma ribadisco che Milan, Inter e Juve che per storia, monte ingaggi e valore patrimoniale hanno sempre scritto pagine importanti. Poi favoriti o non favoriti, noi dobbiamo solo pensare a fare del nostro meglio", ha aggiunto. Infine conte ha parlato anche del momento di Kevin De Bruyne. "Per lui ono cambiate tante cose dopo tanti anni, è un ragazzo serio che sta facendo delle buone prestazioni. Ci sta dando una mano", ha concluso.