Domani sera luci a San Siro per la supersfida Milan-Napoli. Napoli incerottato, in piena emergenza in difesa senza Rrhmani, Buongiorno, Olivera e Spinazzola. Scocca l'ora di Gutierrez. Ecco le probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Allegri NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund Allenatore: Conte ARBITRO: Chiffi di Padova
Serie A, domani clou Milan-Napoli, le probabili formazioni
Leao con ogni probabilità partirà dalla panchina
