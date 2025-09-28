Milan-Napoli senza Olivera e Spinazzola: il motivo della loro assenza La mancata convocazione dei due esterni è soprattutto di natura precauzionale

Milan-Napoli si avvicna: il big match della quinta giornata di Serie A che andrà in scena questa sera a San Siro. Gli azzurri si presentano alla sfida con alcune difficoltà in termini di formazione, soprattutto per quanto riguarda le fasce laterali. Antonio Conte sarà costretto a fare a meno di Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera: nessuno dei due era presente sull’autobus partito ieri da Castel Volturno, segnale che entrambe le assenze sono confermate per la trasferta di Milano. Il tecnico ha optato per non rischiarli dopo aver riscontrato segni di affaticamento durante gli allenamenti, anche in vista della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, dove, a causa della squalifica di Di Lorenzo, il recupero dei due giocatori diventerà cruciale.

La novità più rilevante riguarda Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo, arrivato dal Girona durante l’estate e reduce da un intervento alla caviglia, è finalmente pronto per il suo debutto ufficiale con la maglia azzurra. Dopo tre settimane di lavoro con la squadra, Conte ha deciso di schierarlo sulla fascia sinistra mantenendo invariato il consueto assetto tattico. Gutierrez sarà incaricato di completare la linea difensiva in una partita dal grande peso specifico, dove il Napoli punta a consolidare l’eccellente avvio di stagione e testare le proprie ambizioni contro un Milan che, supportato dal proprio pubblico, mira a ribadire le sue aspirazioni di alta classifica.

