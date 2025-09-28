Rrahmani si infortuna di nuovo: può rientrare direttamente dopo la sosta Ricaduta per il difensore kosovaro, che Conte sperava di ritrovare a Milano. Rifarà gli esami

Ieri, alla vigilia della sfida fra Milan e Napoli, Antonio Conte ha confermato numerose assenze per il match di questa sera. Tra queste figura Amir Rrahmani, che sembrava aver recuperato ma, contrariamente alle aspettative, non sarà della partita. Lo stop del difensore centrale si protrarrà anche mercoledì prossimo in Champions League contro lo Sporting e domenica contro il Genoa. Il suo ritorno in campo è previsto direttamente dopo la sosta.

Il Napoli si appresta a disputare il primo grande scontro diretto del campionato con una difesa pesantemente rimaneggiata a causa degli infortuni. Anche Buongiorno, altro elemento chiave, sarà assente sia nella gara di Lisbona sia in quella contro il Genoa. Per fronteggiare l’emergenza difensiva, Conte schiererà al centro Beukema e Juan Jesus. L'unico jolly a disposizione sembra essere Marianucci, che potrebbe avere una chance di scendere in campo, se non stasera a San Siro, almeno domenica nel confronto con il Genoa.

