IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lo "spirito di gruppo" Antonio Conte riuscirà a gestire lo spogliatoio con il consueto piglio e l'abituale maestria...

Il Napoli va a San Siro ad affrontare il Milan, la squadra che - a mio giudizio - è la più seria candidata per la vittoria finale di questo campionato. Il Napoli anche lo sarà solo se avrà chiaro cosa vuole fare da grande, cioè di quale vestito tattico vorrà prevalentemente dotarsi e su quali uomini vorrà primariamente contare, chiarendo sin d'ora ai meno utilizzati modi e tempi della loro inclusione in campo e, cosa ben più importante, favorendone l'accesso al sacro "spirito di gruppo". Chi governa uno spogliatoio lo sa bene e sono certo che Antonio Conte riuscirà a svolgere questo compito con il consueto piglio e l'abituale maestria.