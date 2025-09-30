Conte potrebbe cambiare modulo per lo Sporting Possibile il ritorno al 4-3-3 in Champions. Ancora dubbi sulle condizioni di Spinazzola e Olivera

La formazione per la sfida di domani in Champions League contro lo Sporting Lisbona è praticamente definita, salvo qualche dettaglio ancora da chiarire. Il calcio d’inizio è previsto alle 21 allo stadio Maradona, ma permangono alcuni dubbi, soprattutto in difesa, dove l’emergenza potrebbe costringere a soluzioni last-minute. Spinazzola e Olivera potrebbero recuperare in extremis, mentre rimane da sciogliere anche il nodo sul modulo tattico da adottare.

Per quanto riguarda la porta, Milinkovic-Savic sembra favorito su Meret, mentre il resto della squadra prende sempre più forma. I cosiddetti "Fab Four" potrebbero essere schierati tutti insieme dal primo minuto, oppure si potrebbe optare per Neres titolare, il che porterebbe ad un 4-3-3 con Politano e Hojlund in attacco e uno dei centrocampisti relegato in panchina. C’è grande riflessione in corso, anche considerando l’impegno di campionato di domenica contro il Genoa. La seduta di rifinitura prevista oggi a Castel Volturno sarà decisiva per risolvere gli ultimi interrogativi e definire le scelte definitive.

