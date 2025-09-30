Conte-De Bruyne: il "caso" è già rientrato Ramanzina dell'allenatore al belga: il tecnico azzurro non tollera le proteste dopo i cambi

Antonio Conte ha gestito con rapidità e determinazione l'episodio della sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro, affrontando la questione direttamente con il giocatore e con il resto della squadra, in un’ottica di gruppo. Nessun dramma, nessuna polemica, ma al tempo stesso una dimostrazione di fermezza nel far rispettare principi fondamentali, assoluti e condivisi. Un codice comportamentale che si applica indistintamente a tutti, senza eccezioni: chiarezza al centro. Conte non ha scelto di confrontarsi privatamente con De Bruyne in un dialogo diretto, bensì ha preferito ribadire pubblicamente le regole universali, iniziando dal giocatore, che ha ascoltato in silenzio, e poi estendendole al resto della squadra.

