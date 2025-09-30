IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Una pessima trovata Tutti gli errori commessi dalla panchina nella sfida contro il Milan

Il Napoli perde contro il Milan una partita che poteva facilmente agguantare, se non addirittura vincere, se Antonio Conte non avesse sbagliato tutte le scelte possibili, sia prima che dopo l'espulsione di Pervis Estupinan. Il Napoli è finito in un equivoco mastodontico, il tecnico salentino - com'è noto ormai a tutti - per il sottoscritto non è provvisto di alcun tipo di impunità, e quella che lui crede un'idea geniale - chiamata da chi racconta frottole "fab four" - in realtà è una pessima trovata che, come ho già detto, farà spompare Politano, rendere un estraneo McTominay e farsi nemico De Bruyne (cosa che sta già puntualmente accadendo).