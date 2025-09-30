Conte: "Troppi eccessi, io cerco l'equilibrio. Spero di recuperare Spinazzola" L'allenatore chiude il caso De Bruyne: "Tutto a posto, lui va sostenuto. So cosa può darci"

Oltre a Juan Jesus anche l'allenatore Antonio Conte ha presentato la sfida contro lo Sporting di domani in Champions League. "Gli impegni ogni tre giorni? È inevitabile che con più partite ci sono più infortuni, inoltre gli allenamenti sono sempre di meno. I muscoli si sottopongono a uno stress maggiore. Il problema secondo me è non allenarsi come servirebbe. Abbiamo avuto delle assenze ma per fortuna siamo riusciti a reintegrare Gutierrez in tempo. Cosa mi aspetto da De Bruyne? A me non piace parlare del singolo. Noi vinciamo da squadra e perdiamo da squadra. Ma per la partita di domenica sera contro il Milan sono rimasto molto soddisfatto. Più di questa che delle due contro l’anno scorso. La prestazione c’è stata, ma ci sono state due disattenzioni sulle quali dobbiamo lavorare. La prestazione l’abbiamo fatta e il Napoli che va a San Siro a dominare non ne nell’ordine di tutti i giorni. Kevin sappiamo cosa ci può dare. Se va bene la squadra va bene lui, e viceversa. Va supportato. Cerchiamo di trovare i giusti equilibri. Si passa da eccessi assurdi. Io devo trovare l’equilbrio, sapendo che questo sarà un anno molto complesso per noi. Devo inserire 9 giocatori, non uno. Devo provare a inserire tutti e coinvolgerli, perché nella prossima stagione la situazione sarà meglio strutturata di adesso".

Sulla situazione degli infortunati. "Gli infortunati? Lunedì Spinazzola e Olivera hanno svolto un allenamento differenziato. Sappiamo che è una situazione di emergenza. Ci sono solo due centrali ma per fortuna abbiamo reintegrato Gutierrez. Una soluzione? Se avete qualche idea da darmi ditela adesso, perché dopo è facile. Modulo? Abbiamo due centrali e il terzo non c’è. Dobbiamo sperare che la partita non ci riservi sorprese dal punto di vista degli infortuni. Faremo delle valutazioni e se c’è da rischiare rischieremo qualcosa. Al limite si può pensare a Elmas terzino. De Bruyne? Il discorso è chiuso e non ci sono problemi. Per quanto ci riguarda dobbiamo superare i nostri avversari nonostante le difficoltà. Ho spiegato che quest’anno ci sarà un percorso molto difficile. Non vorrei che si sottovalutasse quello che sto dicendo già da tempo. Con i calciatori che ho a disposizione cercheremo di ottenere il massimo. Lo Sporting? È la squadra che contende i trofei al Porto e al Benfica. È una formazione di prima fascia, l’ho affrontata col Tottenham nel girone. Sono rimasti tanti giocatori che hanno accumulato esperienza. Hanno vinto il campionato portoghese. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Noi un giorno in meno di riposo? Non voglio fare polemiche sul calendario, ma un giorno in più ci avrebbe permesso di preparare meglio la partita"