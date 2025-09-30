Il Napoli presenta le sneakers dedicate allo Scudetto: edizione limitata 120 esemplari dedicati ai collezionisti

La SSC Napoli continua a celebrare il quarto scudetto con un’iniziativa esclusiva dedicata ai tifosi e ai collezionisti: arrivano le Sneakers Scudetto Limited Edition, un modello unico realizzato in soli 120 esemplari numerati.

Più che semplici scarpe, le nuove sneakers rappresentano un vero e proprio simbolo di appartenenza: ogni dettaglio richiama l’identità azzurra e lo spirito vincente che ha accompagnato la squadra nella conquista del titolo.

L’eccellenza artigianale italiana al servizio della passione

Le Sneakers Scudetto nascono da un processo produttivo di altissimo livello: ben 120 fasi interamente Made in Italy, dal taglio del camoscio pregiato alla tintura a mano con l’esclusivo effetto selleria, fino alla rifinitura dei dettagli. La suola, in vera gomma, garantisce resistenza e comfort, rendendo queste calzature non solo eleganti ma anche funzionali.

Ogni paio è il risultato di un lavoro minuzioso che unisce artigianalità, stile e identità sportiva, trasformando le sneakers in un autentico oggetto da collezione.

Dove acquistare le Sneakers Scudetto

La tiratura limitata rende queste scarpe ancora più preziose: saranno infatti disponibili solo presso gli store ufficiali SSC Napoli di Via Calabritto e Piazza San Domenico, nel cuore della città.

Un’occasione unica per i tifosi che desiderano portare con sé un frammento di storia azzurra, indossando un accessorio esclusivo che celebra il quarto tricolore partenopeo.