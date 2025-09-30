Allenamento a Castel Volturno: Spinazzola e Olivera tornano in gruppo Buone notizie per Conte in vista della sfida di domani sera in Champions contro lo Sporting

A Castel Volturno, il Napoli ha svolto il suo allenamento in vista della cruciale sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. La sessione è iniziata con un breve discorso di Antonio Conte a centrocampo, seguito da una leggera corsa per riscaldarsi. Ci sono buone notizie per il tecnico azzurro: durante i primi 15 minuti dell'allenamento a porte aperte, sia Leonardo Spinazzola sia Mathias Olivera si sono uniti al gruppo, mostrando segnali di pieno recupero.

I due esterni sinistri saranno a disposizione per la gara di domani e potrebbero entrambi essere schierati titolari. In particolare, l'ex Roma potrebbe occupare la fascia sinistra al posto dello squalificato Giovanni Di Lorenzo. All'allenamento ha assistito anche José Luis Vidigal, ex giocatore azzurro e figura di riferimento dello Sporting, rendendo l'atmosfera ancora più significativa.

