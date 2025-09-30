Lo Sporting bloccato in Portogallo per un guasto all'aereo Non si sa ancora quando gli avversari del Napoli riusciranno a partire. Per ora gara non a rischio

Lo Sporting Lisbona sta riscontrando problemi organizzativi e non ha ancora definito l'orario di arrivo a Napoli, annullando tutte le attività mediatiche previste alla vigilia del match di Champions League contro gli azzurri. La squadra portoghese si trovava già in aeroporto, pronta a imbarcarsi sul volo delle 14:30 da Lisbona verso l'Italia, ma un guasto tecnico al velivolo ha interrotto la procedura d'imbarco. Questo inconveniente ha bloccato i giocatori di Rui Borges a terra, causando oltre tre ore di ritardo e costringendo il club a riorganizzare l'intera logistica del viaggio e la programmazione della conferenza stampa.

Originariamente attesa a Napoli intorno alle 18, la formazione lusitana ha dovuto rinunciare al consueto incontro con i media pre-partita a causa dello slittamento del volo. Secondo quanto riportato dai media portoghesi, è possibile che la trasferta si concluda solamente nella mattinata di domani, giorno della gara prevista allo Stadio Diego Armando Maradona. Intanto, la compagnia aerea coinvolta - come indicato da A Bola - sta lavorando per affidare il servizio a un'altra compagnia, nel tentativo di velocizzare il trasferimento della squadra verso Napoli nel minor tempo possibile.

