Napoli, contro lo Sporting il riscatto è doppio Gli azzurri devono dimenticare la sconfitta col Milan, ma anche vincere dopo il ko a Manchester

Il riscatto stavolta è doppio, e per il Napoli è arrivato il momento di non sbagliare. Gli azzurri scendono in campo questa sera al "Maradona" per la seconda giornata della fase a girone unico della Champions League. Gli azzurri aspettano lo Sporting, ripartendo dallo zero in classifica dopo la sconfitta nel primo turno in casa del Manchester City. Ma c'è anche il ko a San Siro in campionato da mettere alle spalle. Conte prova a limitare l'emergenza in difesa col recupero di Spinazzola e Olivera, ma mancheranno Di Lorenzo - squalificato - e gli infortunati Buongiorno e Rrahmani, mentre Marianucci e Mazzocchi sono fuori lista. Ma almeno rientra il caso De Bruyne: dopo la protesta a San Siro, Conte spiega che ogni malumore è risolto.