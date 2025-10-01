IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il rigorista De Bruyne sembra venga schierato solo per qualche passaggio scolastico o per battere i rigori...

Per mister Antonio Conte, l'intoccabile, gli alibi fornitigli da certa stampa (oltre che da sé stesso) sono già pronti: le defezioni della difesa su tutti. Ma bisognerebbe chiedersi (e chiedergli) se il De Bruyne visto a San Siro contro il Milan manifesti tanta mediocrità - non riuscendogli neanche un banale lancio in verticale per Hojlund che Spinazzola avrebbe fatto (come ha già fatto) a occhi chiusi - per colpa della sopraggiunta vecchiaia o a causa di un equivoco tattico creato dallo stesso Conte. Resta il fatto che sembra venga schierato solo per qualche passaggio scolastico di lato o indietro e per battere i rigori.