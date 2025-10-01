Hojlund e De Bruyne da Champions: il Napoli stende lo Sporting Gli azzurri conquistano la prima vittoria nella fase a girone con la doppietta del danese

Il riscatto dei Fab Four e di De Bruyne nella serata in cui il Napoli doveva riscattarsi. Due bellissimi gol di Hojlund regalano la preziosa vittoria in Champions contro lo Sporting e riportano un po' di sereno dopo la serata difficile di San Siro. Illumina il discusso De Bruyne, che finalmente torna a fare assist e a dimostrare la sua grandezza. Convince anche Hojlund, letale quando attacca la profondità e quando può colpire di testa. Il 4-4-2 toglie un po' di velocità al Napoli, ma la sensazione è che il giusto equilibrio è vicino. Nota di merito alla parata di Milinkovic-Savic che ha salvato il risultato. Il Napoli inaugura il percorso nella Champions League 2025/26 con una vittoria sofferta ma fondamentale contro lo Sporting Lisbona. Il protagonista assoluto è Rasmus Hojlund, autore di una doppietta, assistito magistralmente dal talento di Kevin De Bruyne, che firma entrambi i passaggi decisivi. Finisce 2-1 per i campioni d’Italia, nonostante un'emergenza in corso per Antonio Conte, che deve fare i conti con l'assenza del capitano Di Lorenzo.

Soluzioni alternative vedono Spinazzola adattarsi sulla fascia destra, mentre Miguel Gutierrez viene confermato a sinistra e la coppia Beukema-Jesus presidia il centro della difesa. La partita inizia con il Napoli che prova a imporre il proprio gioco, seppur ostacolato dalla strategia di contenimento dello Sporting, organizzato e pronto a ripartire grazie al vivace Geovany Quenda, classe 2007 già nel radar del Chelsea. Gli ospiti cercano di rendersi pericolosi con Ioannidis, ma senza risultati concreti, mentre gli azzurri tentano spesso la verticalizzazione con Anguissa che si inserisce dalla mediana. Nonostante un buon ritmo, entrambe le squadre faticano a superare le rispettive difese. Quando l'equilibrio sembra destinato a durare fino all'intervallo, ecco la svolta al 36': De Bruyne si lancia dalla propria metà campo e indirizza un assist perfetto a Hojlund, che trafigge Rui Silva, il portiere dello Sporting. Nella ripresa, lo Sporting cerca di invertire il trend con l'ingresso di Suarez e Pedro Gonçalves, due pedine che rivitalizzano la loro offensiva.

Al 62' arriva l'episodio che riapre il match: Politano atterra il trequartista avversario e concede un calcio di rigore. Suarez non sbaglia, piazzando il pallone alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic, titolare al posto di Meret, e ristabilisce la parità. Conte reagisce immediatamente e senza paura di chiamare fuori i suoi big: fuori Politano e McTominay, dentro Lang e Neres. La scossa arriva e il Napoli si rianima con nuove energie. Miguel Gutierrez sfiora il gol con un tiro deviato, ma la rete decisiva arriva al minuto 79. Ancora una volta De Bruyne protagonista: il suo cross perfetto trova la testa di Hojlund, che sigla il secondo gol personale e riporta avanti gli azzurri. Nel finale lo Sporting tenta l'ultimo assalto, ma il Napoli resiste con determinazione. La gestione del risultato è impeccabile grazie anche a Gilmour e alle decisive parate di Milinkovic-Savic, che si supera al 94’ su un tiro insidioso di Hjulmand, scongiurando un pari beffa. Grazie a questa vittoria sofferta, ma meritata, il Napoli conquista i primi tre punti nel girone di Champions League e aggancia proprio lo Sporting nella classifica del raggruppamento, dove entrambe le squadre ora si trovano a quota tre punti.

NAPOLI-SPORTING LISBONA 2-1

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6.5; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Juan Jesus 6, Miguel Gutierrez 6.5 (36' st Olivera sv); Lobotka 6; Politano 5 (24' st David Neres 6), Anguissa 6.5, De Bruyne 7.5 (36' st Gilmour sv), McTominay 5.5 (24' st Lang 6); Hojlund 7.5 (45' st Lucca sv). In panchina: Meret, Ferrante, Elmas, Vergara, Ambrosino. Allenatore: Conte 6.5.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6; Fresneda 6.5, Eduardo Quaresma 6 (22' st Debast 6), Gonçalo Inacio 6.5, Araujo 5.5; Hjulmand 6, Joao Simoes 6.5 (34' st Morita sv); Quenda 6.5, Trincao 5 (1' st Suarez 6.5), Geny Catamo 5.5 (1' st Pedro Gonçalves 6.5); Ioannidis 5 (22' st Alisson Santos 5.5). In panchina: Joao Virginia, Matheus Reis, Vagiannidis, Kochorashvili, Diomandé, Rodrigo Ribeiro, Mangas. Allenatore: Rui Borges 6.

ARBITRO: Makkelie (Ned) 6

RETI: 36' pt e 34' st Hojlund, 18' st Suarez (R).

NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Angoli 7-2. Recupero: 1', 4'