Col Genoa torna Di Lorenzo, Olivera si candida per una maglia da titolare Conte dovrà aspettare ancora per rivedere Buongiorno e Rrahmani

La logica del turnover potrebbe entrare in gioco. Dopo una settimana intensa che vede la squadra impegnata nella terza partita, Antonio Conte potrebbe optare per alcune variazioni nella formazione. Domenica, al Maradona, il Napoli ospita il Genoa, e dopo l'impegno gravoso contro lo Sporting Lisbona in Champions League, potrebbe aprirsi qualche spazio per i calciatori meno utilizzati. Sulla fascia destra è pressoché certo il rientro di Di Lorenzo, che, scontata la squalifica rimediata in Europa, sarà fresco e pronto a riprendere il suo posto da titolare. Sul versante opposto, invece, si potrebbe finalmente vedere Olivera partire dall’inizio, a meno che Conte non decida di affidarsi nuovamente a Spinazzola.

Tra i pali, dopo l'impiego di Milinkovic-Savic in Champions, il favorito dovrebbe essere Meret per la sfida contro il Genoa. Nel cuore della difesa appare difficile ipotizzare cambiamenti: Beukema e Juan Jesus rappresentano una coppia ormai consolidata. Il centrocampo, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sembra destinato a restare invariato. Tuttavia, non è escluso che Conte possa decidere di concedere un turno di riposo a McTominay, dando così spazio a Neres sulla sinistra e ripristinando un 4-3-3 più fluido. Le scelte dipenderanno anche dalle condizioni fisiche e dalla visione tattica pensata per affrontare un avversario sempre ostico come il Genoa.

