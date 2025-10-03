Per il riscatto in campionato un Napoli ancora in parziale emergenza Anche col Genoa restano fuori Rrahmani e Buongiorno: Conte farà altre rotazioni in difesa

Dal riscatto europeo a quello in Serie A. Archiviata la Champions League, l'obiettivo è chiudere la settimana prima della sosta con un'altra vittoria. Il Napoli domenica pomeriggio aspetta il Genoa al "Maradona" per tornare alla vittoria dopo il ko di San Siro. Gli azzurri restano in vetta con Milan e Roma, e avranno quindi la possibilità di conservare il primo posto contro la squadra di Vieira, reduce dalla pesante sconfitta interna contro la Lazio e che non avrà il centrocampista Stanciu.

Conte, che domani non parlerà in conferenza stampa, ritrova Di Lorenzo dopo la squalifica in Coppa, ma dovrà rinunciare ancora agli infortunati Buongiorno e Rrahmani. Pronta la coppia già vista mercoledì con Beukema e Juan Jesus. Potrebbe riposare Spinazzola, visto che in difesa sulla sinistra si candida Olivera, uscito ormai dai titolari. Panchina per Gutierrez, dopo le due gare di fila al rientro dall'infortunio. Difficile che Conte faccia turnover: ecco perché si preparano i cosiddetti "fab four" a centrocampo, con gli occhi puntati su McTominay, meno brillante del solito, e l'attaccante Hojlund, a caccia del gol anche in campionato dopo la doppietta in Champions.