IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Idee e gioco Bene la vittoria con lo Sporting Lisbona, ma...

Mi scuserete se non mi aggiungo al coro crescente dei giubilanti, ma a me la partita del Napoli contro il tignoso - e nulla più - Sporting Lisbona proprio non è piaciuta, come peraltro la maggior parte di quelle della squadra azzurra da quando c'è Antonio Conte sulla sua panchina.

Mi direte che conta il risultato, quello resta negli annali (e nelle casse), e come darvi torto, ancora di più dopo quanto accaduto lo scorso campionato, allorché, tra un torcimento di budella e un altro, il Napoli ha vinto (nientedimeno) che lo scudetto.

La cosa, però, è un po' più difficile in Europa, dove va avanti chi ha idee e gioco.