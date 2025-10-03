Ultime valutazioni prima della sosta: col Genoa riecco i "Fab Four" Conte orientato a confermare il 4-1-4-1 per la sfida di domenica, ma non si esclude il turnover

Mentre arrivano le convocazioni dei nazionali del Napoli in vista dell'imminente sosta, Conte prepara la sfida contro il Genoa prima del "rompete le righe" di domenica sera. L'allenatore resterà con meno della metà della rosa, ma conterà quantomeno di recuperare gli infortunati Buongiorno e Rrahmani, per avere poi contro il Torino l'intera rosa a disposizione. Intanto, contro il Genoa al Maradona sarà ancora una difesa con Juan Jesus e Beukema, senza dimenticare l'alternativa Marianucci.

Olivera si candida per una maglia da titolare, ma il favorito resta Spinazzola. Non si esclude qualche altro cambio, ma la sensazione è che Conte punterà ancora sul 4-1-4-1 con McTominay e De Bruyne insieme in campo e Hojlund punta centrale. Intanto nuovo summit al Comune sullo stadio "Maradona". Si va avanti per la riapertura del terzo anello, mentre la vendita dello stadio diventa ufficialmente un tema discusso nell'assemblea cittadina. Ovviamente il solo interlocutore è De Laurentiis, che resta comunque più favorevole alla costruzione di un nuovo impianto.