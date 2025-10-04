A un passo il sold out al "Maradona" ancora pochi biglietti per Napoli-Genoa Domani gli azzurri tornano in campo per la sesta giornata di campionato

Appena tre giorni dopo la prima vittoria in Champions League, il Napoli si prepara a tornare al "Maradona" per la sesta giornata di campionato, l'ultima prima della sosta di ottobre. Saranno almeno 14 i convocati per le nazionali e a Conte toccherà incrociare ancora le dita per evitare altri infortuni. Restano ancora biglietti a disposizione, ma il sold out sembra dietro l'angolo. A Fuorigrotta arriva un Genoa smarrito dopo la pesante sconfitta interna contro la Lazio, e che proverà a puntare sull'orgoglio. Al "Maradona" attesi anche i tifosi ospiti: non c'è più lo storico gemellaggio di un tempo, ma i rapporti tra sono buoni e si vocifera di un ulteriore riavvicinamento.

Conte, invece, dovrà a fare a meno ancora di Buongiorno e Rrahmani in difesa: pronta la coppia vista in Europa, formata da Beukema e Juan Jesus, senza dimenticare Marianucci, che è disponibile per il campionato. Dopo la squalifica in Champions Conte ritrova anche Di Lorenzo a destra. Ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Olivera, mentre non si esclude un cambio di modulo, con Neres dal primo minuto al posto di uno tra Politano e McTominay. Il brasiliano potrebbe anche agire col 4-1-4-1, che rimane comunque lo schieramento sul quale Conte continuerà a lavorare.