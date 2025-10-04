IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Partite di cartello Daniele Chiffi è un pessimo arbitro e lo ha confermato in Milan-Napoli

Daniele Chiffi è un pessimo arbitro e Luca Marelli - quello che vede solo quello che vuol vedere - il suo degno compare. Il mediocrissimo (di suo) Gianluca Rocchi perciò lo ha mandato ad arbitrare la partita di cartello della 5° giornata del campionato di serie A. Del resto quando tutto manca può sempre dire che è "il meglio che ha a disposizione".

In Milan-Napoli ha sbagliato tutto lo sbagliabile, non assegnando un rigore solare al Napoli, non vedendo inizialmente il fallo su Di Lorenzo che poi ha portato all'espulsione di un milanista, e assicurandosi che fosse perso il maggior tempo possibile, anche con scelte inventate e astute tergiversazioni.