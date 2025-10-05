Napoli Primavera sempre più in crisi: sesta sconfitta consecutiva Gli azzurrini perdono ancora, stavolta in casa a Cercola contro la Roma

Il Napoli Primavera continua la sua caduta libera, incassando la sesta sconfitta consecutiva in campionato, la settima complessiva dall'inizio della stagione sotto la guida di Rocco. Stavolta il ko è arrivato tra le mura amiche, dove, nonostante un buon approccio iniziale, gli azzurrini si sono dovuti arrendere alla Roma. La formazione giallorossa ha dominato grazie alla prestazione impeccabile di Lulli, protagonista di due assist decisivi. Troppo timido l'attacco dei partenopei, che rimangono inchiodati all'ultimo posto della classifica. L'ultima vittoria risale al 16 agosto contro il Cagliari: da allora, solo 3 punti raccolti in 7 incontri.

