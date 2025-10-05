Hojlund: "Conte mi ha chiesto di metterci la testa" L'attaccante danese ha segno contro il Genoa al "Maradona"

Rasmus Hojlund, protagonista della vittoria del Napoli nella sfida contro il Genoa grazie al suo terzo gol consecutivo, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match. Ha spiegato che "non pensa di essere cambiato molto, ma che si sta semplicemente dedicando al suo lavoro, cercando sempre di dare il massimo per garantire punti alla squadra". Alla domanda sul suggerimento ricevuto da Conte prima del gol, Hojlund ha raccontato che l'allenatore, notandolo particolarmente stanco, gli ha detto di concentrarsi e mantenere lucidità. "Questo consiglio è stato fondamentale per dargli la giusta spinta e rientrare con determinazione in partita".

