Infortuni, la lista si allunga e aumenta la preoccupazione Quantomeno Conte riduce il numero dei giocatori convocati con le nazionali

Un conteggio che sembra non finire mai: quello degli infortunati in casa Napoli. Uno stop dietro l'altro. Un andamento che preoccupa. Quantomeno, gli ultimi acciacchi hanno ridotto il numero di calciatori impegnati con le nazionali. Da 13 a 10, visto che dopo Politano hanno rinunciato anche Milinkovic-Savic e Lobotka. Per tutti problemi fisici di non grave entità, con la speranza che possano recuperare in tempo per il 18 ottobre, quando il Napoli farà visita al Torino. Lobotka e Politano attendono l'esito degli esami, ma per entrambi c'è ottimismo.

Milinkovic-Savic, invece, è stato fermato per problemi alla schiena risolvibili in una decina di giorni. Conte ha evitato anche la convocazione di Olivera, visto che il ct dell'Uruguay Bielsa ha voluto dare spazio ai giovani. Preoccupano, però, le condizioni di altri due titolari attualmente infortunati: il recupero di Buongiorno e Rrahmani in tempo per la ripresa non è ancora sicuro. Se ne saprà di più la prossima settimana. Partirà invece Kevin De Bruyne, che ha dimostrato ancora una volta di essere fondamentale per sbloccare partite difficili, come quella di domenica col Genoa. L'altra lieta sopresa è Spinazzola, che corona l'ottimo momento di forma con il ritorno nella nazionale italiana.