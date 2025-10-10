IL PIZZINO di Gerardo Casucci: "Entrare nella testa" Infortuni e utilizzo eccessivo: i calciatori pronti al fisiologico turnover della squadra...

Matteo Politano e Stanislav Lobotka saranno - purtroppo per il Napoli - fuori dai giochi per un po', il primo per una lesione distrattiva del gluteo destro e il secondo per lo stesso tipo di danno muscolare, ma interessante la coscia destra. Non vorrei sembrare un menagramo, ma chi mi legge sa che l'avevo largamente previsto, non ovviamente la tipologia di evento patologico, ma la possibilità che il sovrautilizzo di alcuni calciatori aumentasse a dismisura il rischio che potesse accadere. "Entrare nella testa" dei calciatori significa anche renderli subito pronti al fisiologico turnover di una squadra.