Napoli, 3-0 nel test congiunto con l'Avellino a Castel Volturno Test a Castel Volturno contro la squadra di Biancolino. Segnali positivi dalle seconde linee

Segnali positivi dalle "seconde linee" dell'allenamento congiunto tra Napoli e Avellino. 3-0 con i gol di Beukema, Vergara e Lang per gli azzurri. Avanzano nuove candidature per avere più spazio in squadra. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di gol, i partenopei hanno mostrato la loro superiorità nella ripresa, segnando tutte le reti nella seconda frazione di gioco. I marcatori decisivi sono stati Beukema, Vergara e Noa Lang, portando il punteggio finale a sancire un netto dominio, dopo una prima metà di gara conclusa sullo 0-0.

Antonio Conte ha colto l’occasione per valutare alcuni calciatori meno utilizzati in questa prima parte della stagione, offrendo loro più minuti in campo. Particolare attenzione è stata riservata a Lang, Neres e Lucca. Inoltre, durante la partita hanno trovato spazio anche alcuni giovani della Primavera del Napoli. Per il resto oggi la squadra ha svolto una doppia seduta. Al mattino lavoro tecnico-tattico. Per gli azzurri sono previsti due giorni di riposo, sabato e domenica, prima di tornare ad allenarsi.