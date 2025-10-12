McTominay torna al gol con la Scozia. Hojlund segna ancora con la Danimarca Scatenato l'attaccante, che segna il sesto gol nelle ultime quattro partite tra club e nazionale

Arrivano altri gol dei giocatori del Napoli con le nazionali. Ottime notizie da McTominay: a Glasgow, la Scozia supera la Bielorussia 2-1 nel match valido per il Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli scozzesi si portano in vantaggio al 15° minuto grazie al gol dell’attaccante del Torino, Che Adams. La Bielorussia pareggia al 63° con Malashevich, ma il Var interviene e annulla la rete a causa di un fallo di Yablonskiy su McTominay nell'azione antecedente. Poco dopo, al 70°, viene annullato un altro gol, questa volta alla Scozia per un fuorigioco dello stesso Adams.

La squadra di casa trova il raddoppio all’84° con Scott McTominay, che dalla zona centrale dell'area di rigore segna di sinistro, portando a 13 il numero dei suoi gol in nazionale. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, è rimasto in campo fino all’88°, poi sostituito da Miller. A sorpresa, nel recupero al 96°, gli ospiti accorciano le distanze con Kucko, entrato in partita da appena tre minuti. Ancora in gol Rasmus Højlund, con la sua Danimarca. Contro la Grecia, al 22°, sfrutta un retropassaggio rischioso di Zaferis e, con un preciso diagonale, trafigge Vlachodimos. Questo rappresenta il sesto gol per l’attaccante danese nelle ultime quattro partite, tra club e nazionale, realizzato in soli dodici giorni.

