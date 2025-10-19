Champions: PSV-Napoli, arbitra il tedesco Siebert La partita di martedì sera

Gli arbitri per la terza giornata di Champions League sono stati ufficializzati e vedono il Napoli impegnato martedì sera in una trasferta cruciale a Eindhoven contro il PSV. La direzione della partita sarà affidata al tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn, anch’essi tedeschi. Al VAR saranno presenti Dingert e Dankert. Una scelta arbitrale che Conte e la squadra sperano possa portare un pizzico di fortuna in una sfida di grande importanza.

Per quanto riguarda l’altra italiana in gioco, l’Inter, impegnata a Bruxelles contro l’Union Saint Gilloise, la direzione sarà nelle mani dello svedese Glenn Nyberg, con Beigi e Söderkvist come assistenti. Al VAR opererà la coppia spagnola Cuadra Fernandez-Villanueva. Ora tutte le aspettative si rivolgono al campo, con il Napoli chiamato a segnare un punto di svolta nella competizione.

