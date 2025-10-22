Lang apre la polemica: "Con Conte parlo poco, meglio che non dica nulla" L'attaccante olandese ai media locali: "Gioco poco, non so cosa altro posso fare"

Noa Lang esprime il suo dispiacere per la sconfitta del Napoli contro il PSV, una squadra che conosce bene considerando i due campionati vinti indossando il numero dieci nello stesso stadio. L'attaccante del Napoli ha condiviso i suoi pensieri ai microfoni di Ziggo dopo il match, discutendo non solo della gara, ma anche del suo periodo iniziale con la squadra partenopea. Per quanto riguarda il suo impiego in campo, Lang ha preferito non approfondire: "Gioco poco? Non voglio commentare. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare, giusto? Questo penso che basti a spiegare", hanno riportato i media olandesi. Ha poi aggiunto: "Non so cos'altro posso fare di più. Mi alleno con impegno ogni giorno. Cerco di trattenere le mie opinioni e accettare la situazione per com'è al momento. Ho firmato un contratto qui, quindi non ho altra scelta".

Riguardo alla partita, Lang non ha usato giri di parole definendola "scandalosa". Ha spiegato: "Siamo stati semplicemente surclassati. Il PSV sa giocare un calcio eccellente grazie alla qualità tecnica dei suoi giocatori. Ci ha costretto a rincorrere sia il pallone che loro stessi per tutto il tempo. Non siamo riusciti a trovare alcuna soluzione". Infine, sulla comunicazione con l'allenatore, ha precisato: "Se parlo con lui? Non molto. Gli ho parlato una volta, sì... ma ora penso sia più rilevante concentrarsi sulla partita appena conclusa", ha dichiarato concludendo la sua analisi.

