Napoli, difesa di nuovo solida: ma il "nuovo" tridente punge poco Il ritorno di Buongiorno e Rrahmani ha riportato sicurezza, ma l'attacco ha rallentato

Il Napoli prova a ricaricare le batterie, guardando con ottimismo anche alla per ora deludente Champions League. Dopo i risultati di ieri gli azzurri restano al 24esimo posto e quindi ancora in zona playoff nonostante i 4 punti in 4 partite. Uno spunto incoraggiante, ma ora l'Europa dovrà essere messa da parte: dietro l'angolo c'è già il Bologna, che gli azzurri sfideranno domenica al "Dall'Ara" alle 15 e che sarà un banco di prova importante. La squadra di Italiano, che stasera sarà impegnata in Europa League, ritroverà il suo allenatore dopo la polmonite ed è tra le migliori realtà del campionato.

Il Napoli porterà in Emilia una difesa di nuovo solida, soprattutto grazie alla ritrovata coppia Rrahmani-Buongiorno, ma c'è anche un attacco improvvisamente sterile, nonostante il Napoli abbia il secondo miglior reparto della Serie A, proprio assieme al Bologna. Il tridente, tornato di moda dopo l'infortunio di De Bruyne, punge poco, e pesa la precaria condizione atletica di Hojlund. Per questo Conte potrebbe confermare di nuovo Elmas a sinistra, il migliore in campo contro l'Eintracht e giocatore in grado di vedere la porta. Restano, invece, in forte dubbio Spinazzola e Gilmour: le loro condizioni sono da valutare, ma il recupero per domenica sembra difficile.