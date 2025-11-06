Anguissa è il Player of the Month di ottobre assegnato dalla Lega Serie A Riconoscimento importante per il centrocampista del Napoli

Ora non ci sono più sospetti: è ufficiale. Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha ricevuto il titolo di Player of the Month per il mese di ottobre, un riconoscimento annunciato dalla Lega Serie A. Durante un mese in cui l'azzurro ha brillato, sfoderando prestazioni straordinarie e segnando gol decisivi, come nel match contro l'Inter, Anguissa ha surclassato giocatori di spessore tra cui Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari) e Leao (Milan).

La selezione dei candidati è stata effettuata sulla base delle analisi avanzate di Kama Sport, sviluppate utilizzando i dati di tracking raccolti grazie al sistema Hawk-Eye. Questo metodo di valutazione non si limita ai dati statistici o agli eventi tecnici, ma integra anche informazioni sul posizionamento in campo. In questo modo è possibile esaminare aspetti fondamentali del gioco, come i movimenti senza palla, la scelta delle azioni, nonché il contributo all'efficienza fisica e tecnica della squadra. Grazie a questa approccio, è stata fornita una valutazione qualitativa e oggettiva della performance dei giocatori. Il periodo preso in considerazione per il calcolo finale comprendeva le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di “box to box player” quello è certamente Frank Zambo Anguissa - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni. Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni”.