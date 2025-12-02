Gilmour dopo l'operazione: "Non vedo l'ora di essere in campo" Il messaggio del centrocampista sui social dopo l'intervento per la pubalgia

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico a Londra per porre rimedio alla pubalgia che lo aveva costretto ai box fin dal 1° novembre. Il calciatore scozzese ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini scattate dopo l’operazione. «L’inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito. Dopo un periodo di fastidio che spinge il dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarci a lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancheranno i giorni-gara e i tifosi dal centro del campo per un po’, ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi su ciò che mi aspetta. A presto a tutti», ha scritto sul social network.