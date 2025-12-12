De Laurentiis: "Conte non si abbatte di fronte alle difficoltà" Il presidente del Napoli ha ritirato il premio "Gazzetta Sport Awards": "Vorrei un nuovo stadio"

Il Napoli ha ricevuto un importante riconoscimento al termine di una stagione straordinaria, culminata con la consacrazione come Campioni d'Italia. Nell'ambito dell’undicesima edizione della "Notte dei Campioni - Gazzetta Sports Awards", tenutasi all’Auditorium di Fiera Milano, il club è stato premiato come squadra dell’anno. Il prestigioso titolo è stato consegnato al presidente Aurelio De Laurentiis, simbolo di un ciclo trionfale che ha raggiunto il suo apice il 23 maggio 2025 con la vittoria del quarto scudetto. Il patron azzurro ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del direttore della Gazzetta, Stefano Barigelli, commentando con soddisfazione: il primo scudetto era quasi atteso, mentre il secondo ha avuto i tratti di un thriller, regalando una gioia ancora più intensa.

Approfondendo il rapporto con Antonio Conte, De Laurentiis ha rivelato: lo incontrai per la prima volta alle Maldive molti anni addietro e fui subito colpito dalla sua incredibile voglia di vincere. Oggi ci sentiamo quotidianamente. Guardando al futuro del Napoli, il presidente ha condiviso ambiziosi progetti. Tra le sue priorità, spiccano la realizzazione di uno stadio di proprietà e la costruzione di un nuovo centro sportivo, che punta a completare entro quattro anni per segnare un’evoluzione significativa. Ha però sottolineato la necessità di ridurre il divario economico rispetto ad altre realtà calcistiche: basti pensare che a San Siro si sono registrati incassi di 14 milioni durante una semifinale di Champions League, mentre il Napoli ha raccolto solamente 1,4 milioni nell'ultima partita di coppa.

De Laurentiis ha poi concluso riflettendo nuovamente sul valore del secondo scudetto: per lui, è stato molto più autentico e combattuto rispetto al primo, che a un certo punto sembrava quasi scontato. Infine, parlando di Conte, lo ha definito un esempio di fame e dedizione che dovrebbe essere un modello per tutti. In un contesto dove talvolta l’entusiasmo si affievolisce anche davanti ai risultati, lui rappresenta al contrario una straordinaria determinazione costante.

