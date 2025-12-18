Napoli, Norton-Cuffy può essere il terzino del futuro Al club azzurro piace il giovane esterno del Genoa, seguito anche dall'Inter

Brooke Norton-Cuffy sotto osservazione dal Napoli, che lo considera uno dei principali obiettivi per la finestra di mercato di gennaio. Il giovane esterno attualmente al Genoa interessa anche all'Inter, ma il club azzurro sembra determinato a fare sul serio. Manna lo monitora da tempo e c'è un dettaglio che potrebbe giocare a favore: i rapporti con l'agenzia che rappresenta il calciatore sono eccellenti, la stessa che gestì il trasferimento di De Bruyne, un elemento che potrebbe facilitare l’approdo del talento inglese, classe 2004, già nella sessione invernale di mercato. Il Napoli punta su di lui come possibile alternativa a Di Lorenzo. Oltre a un rinforzo a centrocampo, dunque, il club partenopeo valuta anche l’inserimento di un esterno destro giovane e promettente, utile sia nell’immediato sia in prospettiva futura.

