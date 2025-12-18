Napoli-Milan, Conte tentato da Politano titolare a tutta fascia L'esterno potrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, che andrebbe a comporre il terzetto di difesa

Numerose le possibili novità di formazione che Antonio Conte potrebbe adottare per la sfida di questa sera contro il Milan. Si prospetta una sorta di turnover, con diversi cambi rispetto alle ultime uscite e, in particolare, rispetto alla sconfitta di domenica scorsa sul campo dell'Udinese. Tuttavia, la notizia più interessante riguarda la possibile rinascita di Politano: dopo la partita contro il Cagliari e sei panchine consecutive dal 22 novembre, potrebbe essere schierato non in un tridente d'attacco o tra i due trequartisti dietro la punta, ma lungo l'intera fascia destra. Una soluzione già vista nel secondo tempo della gara a Udine. In difesa, Di Lorenzo potrebbe sostituire Beukema tra i marcatori. A centrocampo, la regia tornerà a essere affidata a Lobotka, mentre Lang e Buongiorno potrebbero partire dalla panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Juan Jesus ed Elmas.

