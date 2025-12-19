IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La cosa giusta Il Napoli in finale di Supercoppa dopo due sconfitte indegne

Il Napoli fa (finalmente) la cosa giusta e vince la semifinale - l'assurda semifinale dell'ennesimo minitorneo, pensato per spremere i calciatori e far tirare su soldi alle società di calcio - contro il Milan che lo aveva battuto, con diverso risultato peró, pochi mesi fa in campionato (nonostante il lungo tempo trascorso in 11 contro 10).

La vittoria giunge dopo due sconfitte indegne per come si erano realizzate e anche per come erano state metabolizzate e perfino commentate. Non sono sembrate affiorare le recenti problematiche di inefficienza mentale e fisica, pur conservando gli azzurri un modulo sostanzialmente immutato.