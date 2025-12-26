L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, non terrà la consueta conferenza stampa pre-campionato. Considerando che questa settimana è stata caratterizzata da doppi impegni, con la finale di Supercoppa disputata lunedì contro il Bologna, l'incontro con i giornalisti non avrà luogo. Conte si esprimerà direttamente domenica al termine della partita di campionato contro la Cremonese, in programma alle 15:00 sul campo della squadra allenata da Nicola.
Cremonese-Napoli, niente conferenza stampa di Conte alla vigilia
L'allenatore non parlerà domani in vista della trasferta di domenica alle 15
Napoli.
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, non terrà la consueta conferenza stampa pre-campionato. Considerando che questa settimana è stata caratterizzata da doppi impegni, con la finale di Supercoppa disputata lunedì contro il Bologna, l'incontro con i giornalisti non avrà luogo. Conte si esprimerà direttamente domenica al termine della partita di campionato contro la Cremonese, in programma alle 15:00 sul campo della squadra allenata da Nicola.
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, non terrà la consueta conferenza stampa pre-campionato. Considerando che questa settimana è stata caratterizzata da doppi impegni, con la finale di Supercoppa disputata lunedì contro il Bologna, l'incontro con i giornalisti non avrà luogo. Conte si esprimerà direttamente domenica al termine della partita di campionato contro la Cremonese, in programma alle 15:00 sul campo della squadra allenata da Nicola.