Ci risiamo: a pochi giorni dal mercato Amorim blinda Mainoo: "È importante" Il centrocampista inglese resta un obiettivo del Napoli, ma sarà difficile convincere lo United

Kobbie Mainoo rimane al Manchester United. Una sua partenza appare improbabile, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del suo allenatore, Amorim, che ha sottolineato l'importanza del giovane talento per il futuro del club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Amorim ha affermato che Mainoo rappresenta il futuro della squadra e che, nonostante giochi poco al momento, deve soltanto attendere la sua occasione, poiché nel calcio tutto può cambiare in pochi giorni. Inoltre, ha evidenziato come una cessione sia complicata a causa della mancanza di alternative valide in rosa.

Classe 2005, Mainoo è un centrocampista centrale dalla grande tecnica e versatilità. È in grado di giocare sia come mezzala sia come centrale in un centrocampo a due, caratterizzandosi per la capacità di resistere fisicamente, sprintare con il pallone tra i piedi e leggere le situazioni di gioco con visione e precisione. Dotato anche di un buon dribbling nello stretto, il giovane inglese avrebbe accolto favorevolmente un trasferimento a Napoli già ad agosto. Oggi non nasconde il desiderio di unirsi agli azzurri per ritrovare i compagni Højlund e McTominay. Tuttavia, l’allenatore dello United sembra deciso a puntare su di lui, rendendolo incedibile per il momento.

