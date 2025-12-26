Sorpresa per i tifosi: la Supercoppa esposta nello store di piazza San Domenico Visibile per tutti da oggi e fino al 4 gennaio: il comunicato del club azzurro

La Supercoppa recentemente vinta dagli azzurri a Riyadh sarà esposta al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio presso il nostro Official Store situato in Piazza San Domenico. Un’opportunità unica per tifosi e appassionati di ammirare da vicino il prestigioso trofeo conquistato dal Club, all'interno di uno spazio dedicato che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio della tradizione partenopea. "Vi invitiamo a visitare lo store ufficiale nel cuore del Centro Storico di Napoli, a Piazza San Domenico Maggiore, per festeggiare insieme questo importante traguardo", si legge nel comunicato del club azzurro.

Gli orari di apertura per l’esposizione sono tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

