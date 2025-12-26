Tornano i tifosi in trasferta per rivedere il Napoli vincere fuori casa Le combinazioni del calendario hanno portato il Napoli a giocarne tre lontano da Fuorigrotta

Poche ore e il Napoli sarà di nuovo in campo: domenica alle 15 riparte il campionato degli azzurri con la trasferta contro la Cremonese delle ore 15. Archiviato il trionfo in Supercoppa, torna l'esigenza di dare risposte anche in Serie A, visto che gli azzurri sono reduci dalla pesante sconfitta contro l'Udinese. Le combinazioni del calendario, considerando il rinvio della gara interna col Parma, porteranno il Napoli a giocare altre due partite in trasferta dopo quella in Friuli. Ed è proprio fuori casa che gli azzurri sono meno convincenti: ma stavolta ci sarà il via libera per i tifosi residenti in Campania.

Stop al divieto di trasferta, forse anche grazie alla civile protesta dello scorso 22 dicembre. E per chi rimarrà a Napoli c'è una bella sorpresa: la Supercoppa, di recente vinta a Riyadh, sarà esposta per tutti al negozio ufficiale di piazza San Domenico, nella zona dei decumani. Sarà possibile vedere il troeo da vicino negli orari di apertura del negozio, da oggi e fino al 4 gennaio. Intanto proseguono gli allenamenti a Castel Volturno, con Conte che domani non parlerà in conferenza stampa alla vigilia.