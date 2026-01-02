Mercato Napoli: arriva un big in azzurro? Si è aperto il calciomercato: Manna alle prese col blocco soft

Il calciomercato è aperto. Da mezzanotte del due gennaio, infatti, è partito il mercato di riparazione. Un mercato difficile per il Napoli, che come noto dovrà operare con il blocco soft imposto dai parametri federali. A ogni entrata dovrà corrispondere un'uscita di pari valore, dunque.

Pochi margini,tanta fantasia, operazioni da studiare per bene dunque per Giovanni Manna.

Fino a qualche settimana fa infatti tutti avrebbero indicato in un centrocampista centrale la priorità del mercato azzurro, visti gli infortuni concomitanti di tre dei fab four, Anguissa, De Bruyne e Lobotka per un certo periodo, più Gilmour, e in considerazione della mancanza di un sostituto del camerunense. Oggi è ancora così? Forse no: Anguissa e Gilmour torneranno, il primo bruciando le tappe di un infortunio meno grave del previsto, il secondo nei tempi, a fine gennaio e in più Conte ha trovato un nuovo asset con un centrocampo a due, con McTominay e Lobotka al centro, più Elmas che può prenderne il posto.

Sguardo dunque verso le occasioni che possono presentarsi: forse anche su quel sostituto di Kvara, ferita mai sanata, neppure da un Neres straripante che ha un altro profilo rispetto al georgiano.

Lang? Sacrificabile, in teoria, se si rendesse necessario. E con lui pure Lucca, oltre ad Ambrosino, Vergara, Pasqualino Mazzocchi, Marianucci e quelli tradizionalmente fuori dalle rotazioni azzurre.



E in entrata? Si è guardato al possibile ritorno di Raspadori, ma Jack non pare troppo orientato a lasciare Madrid, e poi c'è un Mondiale alle porte che potrebbe portare chi ha poche chance a rivedere la propria posizione, chi gioca meno e vuol conquistarsi un posto in nazionale o riconquistare la fiducia del proprio allenatore.

Manna ha lanciato anche qualche messaggio, parlando di gap da colmare in avanti dopo gli infortuni e relativi difficili recuperi di Lukaku e De Bruyne: due big, loro, arriverà un altro big, dunque?

