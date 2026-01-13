Arbitri irritati con Conte: auspicano squalifica lunga In caso di stop di tre giornate il mister azzurro salterebbe la Juventus

Non vive un momento felice l'Aia, con il presidente Zappi squalificato per 13 mesi e col rischio commissariamento e con gli innumerevoli errori arbitrali e l'utilizzo scriteriato del var che hanno ingenerato una notevole bufera.

Utilizzo corretto, però, in Inter – Napoli: promosso Doveri, promosso il var per il rigore su Rrahmani. Bocciato dalla classe arbitrale invece Antonio Conte: c'è irritazione per la reazione del mister, e i fischietti si aspettano che il mister azzurro venga punito severamente dopo i ripetuti “Vergogna” pronunciati a San Siro.

Due giornate? Forse. E sarebbe anche l'auspicio di casa azzurra: Antonio sarebbe assente domani in casa contro il Parma e sabato, pure al Maradona, contro il Sassuolo.

Per contro si spera di scongiurare la punizione più severa, le tre giornate che impedirebbero al mister azzurro di sedere sulla panchina del Napoli il 25 gennaio a Torino, nella gara contro la Juventus. Vorrebbe esserci allo Stadium Conte per accompagnare i suoi nel nuovo scontro diretto contro i bianconeri.